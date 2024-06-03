Нетаньяху назвал основные цели Израиля в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа остается наряду с освобождением удерживаемых там заложников главной целью военной операции Израиля в анклаве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, израильская сторона работает бесчисленными способами, чтобы вернуть своих похищенных. Нетаньяху утверждает, что думает о них все время, как и об их семьях и их страданиях.

До этого Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова временно прекратить проведение военной операции в секторе Газа, чтобы способствовать освобождению заложников, находящихся в анклаве.

31 мая президент США Джо Байден рассказал о деталях предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, она предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы.

2 июня главный советник Нетаньяху Офир Фальк заявил, что Израиль не отказался от сделки о прекращении огня, однако сторонам еще предстоит проработать множество деталей.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.