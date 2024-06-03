В Финляндии остановили атомную электростанцию

Атомная электростанция «Олкилуото-3» прервала работу из-за неисправности турбины. Об этом сообщили в пресс-службе оператора станции, компании Teollisuuden Voima (TVO).

«Производство электроэнергии на «Олкилуото-3» было прервано сегодня в 11:41 из-за неисправности турбины», — отметили в сообщении.

В компании уточнили, что в настоящее время «вопрос расследуется».

АЭС «Олкилуото-3» является самой новой электростанцией в Финляндии, ее ввели в эксплуатацию в апреле 2023 года. Через полгода объект уже приостановил работу из-за неисправности.

В феврале на атомной электростанции «Шинон», расположенной на западе Франции, произошел пожар, из-за которого были остановлены два реактора. Согласно заявлению Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции, огонь вспыхнул в трансформаторе реактора номер 3 «за пределами контролируемой зоны».

Ранее в Бельгии произошло незапланированное отключение реактора АЭС.