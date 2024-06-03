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Валерия вспомнила, как знакомые предрекали ей разрыв с Пригожиным из-за гороскопа

Певица Валерия заявила, что знакомые не верили в прочность ее союза с Пригожиным

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valeriya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Валерия выпустила трек «Таро» и рассказала о влиянии гороскопов на общение со знакомыми. Артистку цитирует VK Records, в сотрудничестве с которым она записала песню.

Звезда призналась, что знакомые не верили в прочность ее союза с продюсером Иосифом Пригожиным из-за знаков зодиака. Валерия и Пригожин оба оказались овнами по гороскопу. По словам певицы, близкие заявляли, что такое сочетание очень тяжелое для отношений.

«Все говорили: «О, два овна никогда не уживутся вместе! Это огненные знаки, они слишком энергичные, активные, то есть они пожирают друг друга». Ну что могу сказать, пробовала не с овнами, получается хуже», — поделилась артистка.

Валерия также уточнила, что не верит в предсказания, гадание и экстрасенсорику.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В 2024 году певица и продюсер отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет семейной жизни. Пригожин называл любовь главным успехом их крепкого брака.

Ранее Иосиф Пригожин отреагировал на сравнение с оленем.

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