У жителей Оренбуржья начали принимать заявления на выплату компенсаций после паводка

С 3 июня жители Оренбургской области, чьи дома пострадали от паводка минувшей весной, могут подавать заявления на выплату компенсаций на капитальный ремонт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Паслер.

По словам губернатора, сделать это можно онлайн через сайт регионального Минстроя. Процедура проходит с обязательной авторизацией через портал «Госуслуги», в случае затруднений с заполнением формы можно обратиться за помощью к специалистам МФЦ.

«Подать заявление собственник жилья может только после того, как администрация муниципалитета опубликует постановление, в котором будет указан точный адрес его жилого помещения. Постановления публикуют в официальных городских газетах и на сайтах администраций», — отметил глава региона.

Губернатор уточнил, что в случае, если дом был в зоне подтопления, но его адрес отсутствует в постановлении, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета.

1 июня сообщалось, что в России вдвое повысят размер выплат пострадавшим от ЧС. Проект правительственного постановления об этом подготовило МЧС.

«Действие [этой меры] распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года», — указали в пресс-службе МЧС. Таким образом, увеличенные выплаты будут положены в том числе жителям Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, пострадавших в этом году от крупнейшего паводка.

До настоящего момента в случае ЧС федерального или межрегионального уровня выплата при утрате имущества первой необходимости составляет 50 000 рублей на каждого члена семьи, включая детей, при частичной утрате имущества первой необходимости, а при полной — 100 000 рублей.

Ранее Путин потребовал не затягивать с восстановлением после паводков в Оренбургской области.