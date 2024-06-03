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Минфин повысил оценку дефицита бюджета в 2024 году

Минфин России повысил оценку дефицита бюджета в 2024 году до 2,12 трлн рублей

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Владимир Баранов/РИА Новости

Министерство финансов России повысило оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году на 525 млрд рублей — до 2,12 трлн рублей. Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В поправках Минфина к закону «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» отмечается, что дефицит бюджета в этом году составит 1,1% ВВП.

В министерстве предложили утвердить общий объем доходов на 2024 год в сумме 35,06 трлн рублей. Это на 2,8 млрд рублей, чем ожидалось ранее.

Объем расходов предложили утвердить в сумме 37,18 трлн рублей. То есть предполагается, что показатель увеличится на 522 млрд рублей.

До этого сообщалось, что, по данным Федерального казначейства, дефицит федерального бюджета России за январь — апрель составил 3,96 трлн рублей, что почти на четверть превышает значение за аналогичный период прошлого года. Показатели не совпали с оценками Минфина РФ, которые были представлены в начале мая. Такой разрыв в оценках аналитики связывают со сдвигом апрельских налоговых платежей.

Ранее Минфин назвал сумму дополнительных доходов бюджетов в 2025 году.

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