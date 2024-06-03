Семь россиян застряли из-за ледохода на необитаемом острове

В Якутии семь местных жителей, включая двоих детей, не смогли выбраться самостоятельно с необитаемого острова во время ледохода. Об этом сообщили в Службе спасения Республики Саха.

Инцидент произошел в Анабарском районе 3 июня. Как рассказали в пресс-службе ведомства, утром в экстренные службы поступила информация о запросе на помощь от семерых селян, которые спустились на 15 километров вниз по реке из Юрюнг-Хая и не смогли вернуться обратно из-за ледохода. Они забрались на крышу охотничьего домика и ждали спасателей.

«В 14:09 на аэролодке эвакуировали всех на ближайший берег в безопасную зону. Четверых — двух женщин и двоих детей — доставляют в поселок Юрюнг-Хая, еще троих мужчин доставят вторым рейсом», — рассказали представители службы спасения.

Спасатели напомнили о большой опасности подобных вылазок на острова рек во время ледохода.

Ранее в Якутии грузовик «Урал» с 12 пассажирами провалился под лед.