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Россия продала долю в компании-производителе минеральной воды «Ессентуки»

Россия отказалась от доли в компании-производителе «Ессентуков»

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Shutterstock/FOTODOM

Государственное АО «Кавминкурортресурсы» вышло из числа акционеров «Холдинг Аква», который выпускает минеральную воду популярных торговых марок «Ессентуки» и «Нарзан». Об этом сообщает РБК, ссылаясь на производителя.

Уточняется, что компании «Кавминкурортресурсам», крупнейшему недропользователю в России, принадлежало 25% частно-государственного «Холдинга Аква».

На данный момент владельцем 100% активов «Холдинга Аква» стало частное ООО «Аква Инвестиции». Сумма сделки и другие подробности покупки акций не сообщаются.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин допустил сделку по покупке 100% акций горнодобывающей компании Highland Gold Mining Limited.

Эта компания занимается добычей золота в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, а также на территории Чукотского автономного округа. Кроме того, компания владеет активами в Киргизии.

Ранее сообщалось, что акции десятка компаний могут национализировать по иску Генпрокуратуры.

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