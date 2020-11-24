Попова: меры профилактики коронавируса потребуются до теплой весны

Меры профилактики коронавируса, предположительно, потребуются до наступления теплой весны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

«Новая нормальность, так мы сегодня живем, да мы будем так жить еще какое-то время. Хорошо, если меньше, чем до теплой весны, но, скорее всего, мы будем беречься так до теплой весны», — сказала Попова на пресс-конференции.

По ее словам, скорее всего, в этом году граждане уже не смогут отправиться в дальнее зарубежье, так как в транспорте возникает риск заразиться. Кроме того, она напомнила, что во многих странах действует система двухнедельного карантина для приезжающих из-за рубежа.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 138 828 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стал 37 031 человек, выздоровел 1 634 671 пациент.

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