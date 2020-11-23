Перед «маршем пенсионеров» закрыли вход на станцию минского метро «Площадь Ленина»

В Минске закрыли станцию метро «Площадь Ленина» на вход и на выход со стороны площади Независимости, где собираются пенсионеры на акцию протеста.

«23 ноября в 13.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыт вестибюль № 2 станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны площади Независимости)», говорится в Telegram-канале метрополитена.

Отмечается, что поезда продолжают останавливаться на этой станции.

Позже пресс-служба метрополитена информировала о возобновлении работы вестибюля №2 с 14.13 мск.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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