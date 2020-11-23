Площадь пожара в центре Ростова-на-Дону увеличилась до 450 кв. метров

Площадь пожара в центре Ростова-на-Дону, где горит нежилой дом, увеличилась до 450 квадратных метров. Об этом сообщает РИА «Новости»ю

Отмечается, что горело четырёхэтажного здания. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.«По оперативным данным, площадь пожара 450 квадратных метров», - говорится в сообщении.

На месте пожара создано четыре боевых участка тушения. Погибших и пострадавших нет. Из соседнего дома эвакуировано 59 человек, из них

Из домов по соседству со зданием в центре Ростова-на-Дону, где произошел пожар, эвакуировали около 50 человек. В

Добавляется, что к тушению пожара привлекается 122 человека и 41 единица техники.