Около 50 человек эвакуированы в центре Ростова-на-Дону из-за пожара

Из домов по соседству со зданием в центре Ростова-на-Дону, где произошел пожар, эвакуировали около 50 человек. Возгоранию присвоен третий ранг сложности, сообщил представитель ГУМЧС России по Ростовской области, передает РИА «Новости».

В 00.25 поступило сообщение о пожаре на улице Шаумяна, 85.

Огонь замечен на третьем и четвертом этажах неэксплуатируемого четырехэтажного здания.

Площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

«В 01.11 ранг пожара №3, тушение изнутри здания невозможно. Из соседних домов эвакуировано 47 человек», — говорится в сообщении.

Огонь тушат более 70 человек и около 30 единиц техники.

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