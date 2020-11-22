Москвичей предупредили о надвигающейся метели

В воскресенье вечером в Москве ожидаются снегопад и усиление ветра до 15-17 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

«Наиболее заметные осадки прогнозируются сегодня во второй половине дня, преимущественно в виде снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 15-17 м/с, что приведет к метели», — сказал Вильфанд.

Синоптик предупредил, что выпадет около 5 см снега, то есть высота снежного покрова может достичь 9-10 см.

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