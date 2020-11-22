СМИ: Британия может ввести «ковидные паспорта»
Власти Великобритании обсуждают введение «ковидных паспортов» для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве королевства.
Как пишет издание, эта мера позволит уже вакцинированным свободнее перемещаться по стране, включая рабочие командировки. О соответствующем решении премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон может объявить в понедельник, 23 ноября.
Также Джонсон, предположительно, объявит о завершении со 2 декабря национального карантина и возврата к локальным ограничениям.
В Великобритании коронавирусом заразились 1 497 135, скончался 54 721 человек. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались.
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