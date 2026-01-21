Размер шрифта
Путин призвал постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства РФ, что в стране необходимо постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми. Об этом сообщает ТАСС.

«И правительство, и коллегия субъектов федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее», — сказал глава государства.

По его словам, все меры в демографической сфере и поддержке семей, которые реализуются в РФ, должны опираться на мнение граждан.

Российский лидер также обратил внимание, что предложения продлить работу ясельных групп в детских садах поступали на прямую линию, прошедшую в декабре. Он отметил, что введение соответствующей меры необходимо, поскольку родители смогут забирать детей домой в более удобное время после завершения рабочего дня. Политик заявил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и профильным вице-премьером Татьяной Голиковой.

Кроме того, президент рассказал, что кабмин прорабатывает эти и другие инициативы.

«Поручения на этот счет тоже давались», — добавил он.

5 января Путин поручил модернизировать меры поддержки семьям так, чтобы льготы зависели от количества детей.

Также президент поручил подготовить предложения о повышении доступности такси для семей с детьми и введении льготных тарифов для многодетных.

Ранее Путин назвал «недостаточными» меры поддержки семей в России.

