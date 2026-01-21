Информация об утилизации авто в России оказалась загадкой для властей

Количество заводов, которые занимаются утилизацией автомобилей в России, неизвестно из-за действующих правил ведения государственных реестров. Об этом пишут «Ведомсти» со ссылкой на ответ главы Минпромторга Антона Алиханова.

В частности, он сослался на постановление правительства конца 2020 года, которое регулирует формирование и ведение реестра лицензий, охватывающих деятельность по обращению с отходами, но не предусматривает выборки для заводов по утилизации машин. В результате у госорганов нет сведений, куда именно идут снятые с учета авто, отметил министр.

По данным МВД России, на которые ссылается Минпромторг, в 2024 году в стране утилизировали 38,7 тысячи автомобилей. Данных за 2025 год пока нет.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил давать скидку россиянам на покупку нового автомобиля за утилизацию старых транспортных средств возрастом от 15 лет. По его словам, владельцам старых машин надо выдавать специальный сертификат, который соответствует реальной рыночной стоимости машины на вторичном рынке. В дальнейшем собственники утилизированных автомобилей, согласно инициативе, смогут рассчитывать на получение льготного кредита на покупку нового транспортного средства российского производства.

Ранее юрист Визер оценил идею поднять транспортный налог на автомобили старше 15 лет.