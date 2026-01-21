Размер шрифта
Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина по коронавирусу

Трамп заявил, что Си Цзиньпин просил не называть коронавирус «китайским вирусом»
Председатель КНР Си Цзиньпин просил президента США Дональда Трампа не называть коронавирус «китайским вирусом». Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Раньше я называл это (коронавирус — «Газета.Ru») «китайским вирусом», но он (Си Цзиньпин — «Газета.Ru») сказал: «Как вы думаете, вы могли бы использовать другое название?» И я решил так и сделать, потому что зачем нам из-за этого создавать проблемы?» — сказал глава Белого дома.

В ходе выступления Трамп также заявил, что его связывают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Американский лидер назвал председателя КНР «невероятным человеком». Глава Белого дома признал, что сделанное Си Цзиньпином в его стране «поразительно».

Помимо этого, глава Белого дома заявил, что президенты России и Украины хотят достичь соглашения о мире.

Ранее Трамп пошутил про ковид, услышав, как чихнул глава минздрава.

