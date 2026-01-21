Трамп рассказал о просьбе Си Цзиньпина по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин просил президента США Дональда Трампа не называть коронавирус «китайским вирусом». Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Раньше я называл это (коронавирус — «Газета.Ru») «китайским вирусом», но он (Си Цзиньпин — «Газета.Ru») сказал: «Как вы думаете, вы могли бы использовать другое название?» И я решил так и сделать, потому что зачем нам из-за этого создавать проблемы?» — сказал глава Белого дома.

В ходе выступления Трамп также заявил, что его связывают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Американский лидер назвал председателя КНР «невероятным человеком». Глава Белого дома признал, что сделанное Си Цзиньпином в его стране «поразительно».

Помимо этого, глава Белого дома заявил, что президенты России и Украины хотят достичь соглашения о мире.

Ранее Трамп пошутил про ковид, услышав, как чихнул глава минздрава.