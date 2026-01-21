«Из-за фашистского поведения Трампа»: во Франции призвали к бойкоту ЧМ-2026

Член Национального собрания Франции Тома Портес на своей странице в социальной сети призвал к бойкоту чемпионата мира — 2026 по футболу из-за действий США.

«Ввиду фашистского поведения Дональда Трампа, включающего похищение главы государства, угрозы вторжения в другие государства, поддержку геноцида и запрет виз как минимум для 13 стран, имеющих право на участие в чемпионате мира, необходимо организовать массовый бойкот», — написал он.

В СМИ уже появились сообщения, согласно котором в Европе начали вопрос обсуждения бойкота чемпионата мира — 2026.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию, которая принадлежит Дании, к Соединенным Штатам. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

До этого в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Российская сборная из-за отстранения от международных турниров не была допущена до жеребьевки мундиаля.

Ранее в Норвегии выступили против бойкота чемпионата мира из-за Трампа.