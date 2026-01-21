Трамп назвал Гренландию «территорией США»

Гренландия является «территорией США» и частью Северной Америки, и поэтому она важна для безопасности Штатов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп назвал Гренландию «огромным незащищенным островом», который представляет для Соединенных Штатов особый интерес.

«Это наша территория, и поэтому она представляет особый интерес для безопасности США. Чтобы добраться до ее редкоземельных металлов, нужно преодолеть несколько сотен футов льда. Поэтому это не та причина, по которой нам нужен остров», — отметил Трамп, подчеркнув, что Гренландия необходима США для обеспечения «стратегической национальной и международной безопасности».

Американский президент добавил, что США уже сотни лет «успешно» занимаются «предотвращением внешних угроз» для западного полушария. Он отметил, что американцы «никогда не были так сильны, как сейчас».

Кроме того, в выступлении Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры о покупке Гренландии.

5 января президент США Дональд Трамп сообщил о том, что планирует взять контроль над Гренландией. Против этого шага выступили власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии.

