Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

Путин высказался о вкладе «Народного фронта» в поддержку бойцов СВО

Путин: «Народный фронт» вносит огромный вклад в поддержку участников СВО
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что движение «Народный фронт» вносит огромный вклад в поддержку учатников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что важнейшей задачей, а также долгом и ответственностью государства и всего общества является поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей.

«Огромный вклад вносит «Общероссийский народный фронт». Он объединяет миллионы наших граждан, волонтеров, которые активно делом помогают бойцам, нашим героям и их семьям», — сказал Путин.

Глава государства также поручил тщательно разбираться с обращениями на прямую линию, касающимися участников СВО и их семей.

Во время прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Путину озвучили проблему, когда военные, заключившие контракт до начала СВО, а потом продолжившие свою службу в рамках специальной военной операции, не получают все необходимые меры поддержки. Президент был удивлен явным пробелом в законодательстве и пообещал разобраться с этой проблемой.

Ранее Путин призвал поддержать участников СВО, желающих реализовать себя на гражданке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676609_rnd_9",
    "video_id": "record::c8206fe0-16bf-4a47-85ca-250b2d850274"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+