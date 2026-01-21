Путин высказался о вкладе «Народного фронта» в поддержку бойцов СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что движение «Народный фронт» вносит огромный вклад в поддержку учатников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что важнейшей задачей, а также долгом и ответственностью государства и всего общества является поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей.

«Огромный вклад вносит «Общероссийский народный фронт». Он объединяет миллионы наших граждан, волонтеров, которые активно делом помогают бойцам, нашим героям и их семьям», — сказал Путин.

Глава государства также поручил тщательно разбираться с обращениями на прямую линию, касающимися участников СВО и их семей.

Во время прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Путину озвучили проблему, когда военные, заключившие контракт до начала СВО, а потом продолжившие свою службу в рамках специальной военной операции, не получают все необходимые меры поддержки. Президент был удивлен явным пробелом в законодательстве и пообещал разобраться с этой проблемой.

Ранее Путин призвал поддержать участников СВО, желающих реализовать себя на гражданке.