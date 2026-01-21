Трамп анонсировал удары по наземным целям наркоторговцев

США собираются начать наносить удары по наземным целям наркоторговцев. Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы уничтожили их [наркоторговцев], и теперь мы начнем на суше. Мы уничтожим их всех. Суша — это легкая часть. То, что мы сделали на море, — невероятно, и это заслуга нашей великой армии», — сказал он.

В декабре США нанесли удар по «судну наркоторговцев» в восточной части Тихого океана. Это произошло после объявления президента Дональда Трампа о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее посол России в Венесуэле рассказал об условиях Мадуро в тюрьме.