Координатора движения «Голос» внесли в перечень террористов и экстремистов РФ

Координатор движения «Голос» в Свердловской области Александр Грезев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) внесен в перечень террористов и экстремистов РФ. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Грезев Александр Викторович, 07.01.1987 г. р., г. Свердловск», — отмечается в карточке.

Лица и организации, включенные в перечень террористов и экстремистов, подвергаются существенным ограничениям, в том числе запрету на взаимодействие со средствами массовой информации, размещение информации в сети интернет, организацию публичных мероприятий, участие в выборах, а также использование большинства финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением причиненного ущерба.

В конце прошлого года Росфинмониторинг сообщил об увеличении количества физических и юридических лиц, внесенных в список причастных к терроризму и экстремизму. С 1 января по 15 декабря 2025 года в этот перечень попали более 3,8 тысячи человек (свыше 2,6 тысячи подозреваемых в террористической деятельности и более 1,1 тысячи – в экстремистской) и свыше 190 организаций. Это существенно превышает показатели аналогичного периода 2024 года, когда в списке оказались более трех тысяч граждан и свыше 70 организаций.

Ведомство уточило, что, таким образом, количество новых субъектов в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, выросло более чем на 890.

Ранее Росфинмониторинг исключил из списка террористов более 700 человек.