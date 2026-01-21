Ученые считают, что недавно открытая комета упадет на Солнце в апреле 2026 года

Новая комета, открытая астрономами в январе 2026 года, по расчетам ученых, завершит свой путь, упав на Солнце 4 апреля. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Небесное тело получило обозначение C/2026 A1 (MAPS). В настоящее время оно находится на расстоянии около 200 млн км от Земли.

Анализ орбиты указывает, что комета может быть одним из осколков Великой кометы 1106 года, которая была ослепительно яркой и наблюдалась в Китае, Японии и Британии. По мнению ученых, та древняя комета раскололась, и один из ее крупных фрагментов вернулся как Великая комета 1843 года.

Если прогноз верен, то у объекта, сформировавшегося миллиарды лет назад, осталось около 73 дней существования.

13 января сообщалось, что астрономы получили загадочный 10-секундный сигнал из неизвестного источника в глубоком космосе.

Ученые зафиксировали кратковременный, но чрезвычайно мощный сигнал из одной из самых удаленных известных точек Вселенной. Речь идет о 10-секундном гамма-всплеске, пришедшем с расстояния около 13 миллиардов световых лет от Земли — из эпохи, когда Вселенной было всего около 730 миллионов лет.

Ранее вспышка на Солнце вызвала самый мощный за 25 лет радиационный шторм.