Австриец хотел подружиться с голубем, но случайно убил его и получил срок

В Вене суд рассмотрел дело 34-летнего местного жителя, обвиненного в жестоком обращении с животным после того, как он поймал городского голубя и попытался унести его домой. Птица погибла по дороге, пишет Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. Мужчина признался в суде, что поймал голубя на улице из-за чувства одиночества и намеревался оставить его у себя в качестве домашнего питомца. По его словам, он вырос на ферме в Нижней Австрии и с детства привык к животным, однако после переезда в Вену остался без друзей и испытывал сильное чувство изоляции.

«Я был очень одинок. У меня не было друзей», — заявил он на заседании суда, пояснив, что видел в интернете видео, где люди приручают голубей, и решил сделать то же самое.

Мужчина рассказал, что поймал птицу вечером, когда она уже была менее активной, и положил ее в карман брюк, рассчитывая донести до квартиры. По дороге голубь погиб. Подсудимый утверждает, что не имел намерения причинить животному вред.

Полиция обнаружила мужчину в состоянии сильного эмоционального потрясения — он плакал и, по его словам, был шокирован произошедшим. Он предположил, что голубь мог погибнуть из-за резкого движения или падения в кармане.

Судья напомнил подсудимому, что ловля и содержание городских голубей в домашних условиях запрещены. Мужчина согласился с этим и признал, что осознал серьезность произошедшего уже после гибели птицы.

По итогам разбирательства суд приговорил его к четырем месяцам условного лишения свободы.

