В аэропортах Москвы были отменены четыре рейса

В московских аэропортах отменено четыре рейса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 03.15 мск, во Внуково отменили три вылета.

В Шереметьево, в свою очередь, был отменен один рейс.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Домодедово не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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