Два человека пострадали при хлопке газа в строящемся доме в Татарстане

Два человека пострадали, по предварительным данным, в результате хлопка газовоздушной смеси в строящемся доме на территории города Альметьевска в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Зарипова при проведении кровельных работ в 17-этажном строящемся доме.

Пострадали рабочие 1995 и 1993 годов рождения. Они были направлены в больницу с ожогами.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 30 пострадали в результате взрыва в кафе в казахстанской столице Нур-Султане.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В результате взрыва ракет в Кабуле пострадал 21 человек

— Более 30 человек пострадали в результате взрыва в кафе в Нур-Султане