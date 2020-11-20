Сербия четвертый день подряд бьет антирекорды по коронавирусу

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Сербия опять подтвердила рекордное число случаев по коронавирусу за сутки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения.

19 ноября заразились 6 254, 18 ноября — 6109, 17 ноября — 5613, 16 ноября — 4994 человека. В настоящий момент в больницах находятся 5803 пациента, 192 из них на искусственной вентиляции легких.

Всего в Сербии заболел 110 351, умерли 1140 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 57 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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