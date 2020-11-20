Захватчик в Тбилиси назвал свои требования

Захватчик заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси распространил видеообращение, где потребовал сократить банковские проценты и цены на лекарства. Об этом пишет РИА «Новости».

«Список требований захватчика широкий и подразумевает социальные темы. Среди требований — сокращение банковских процентов и цен на медикаменты», — сказал диктор телекомпании «Формула».

Ранее сообщалось, что в Тбилиси вооруженный неизвестный мужчина ворвался в микрофинансовую организацию и взял в заложники 9 человек.

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