Захватчик в Тбилиси назвал свои требования
Карина Казанцева
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Захватчик заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси распространил видеообращение, где потребовал сократить банковские проценты и цены на лекарства. Об этом пишет РИА «Новости».
«Список требований захватчика широкий и подразумевает социальные темы. Среди требований — сокращение банковских процентов и цен на медикаменты», — сказал диктор телекомпании «Формула».
Ранее сообщалось, что в Тбилиси вооруженный неизвестный мужчина ворвался в микрофинансовую организацию и взял в заложники 9 человек.
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