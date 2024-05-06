МВД России объявило в розыск еще одного бывшего высшего чиновника Украины

МВД России объявило в розыск экс-министра информационной политики Украины Александра Стеця. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу ведомства.

По какой статье ведется розыск, не уточняется.

Незадолго до этого стало известно, что МВД России объявило в розыск экс-главу МИД Украины Павла Климкина, бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ), экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и бывшего секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.

4 апреля МВД РФ объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента страны Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

По какой статье их разыскивают, министерство не уточнило.

Ранее на Украине объяснили объявление Зеленского в розыск.