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Стало известно о ненужных антибиотиках при лечении коронавируса

«Ъ»: трое из четверых людей при лечении-19 получали ненужные антибиотики

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Эксперты ВОЗ проанализировали данные о 450 тыс. пациентов из 65 стран, госпитализированных с COVID-19 в период с 2020 по 2023 год. Оказалось, что большинство пациентов получали антибактериальную терапию «на всякий случай», что привело к увеличению уровня антибиотикорезистентности — способности бактерий стать устойчивыми к препаратам, пишет «Коммерсантъ».

Доклад экспертов был представлен на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний. Исследование показало, что использование антибиотиков во время пандемии COVID-19 было чрезмерным по всему миру.

Данные показали, что только у 8% пациентов с COVID-19 была выявлена бактериальная инфекция, однако большинству все равно назначали антибиотики «на всякий случай». Эксперты подчеркнули, что использование антибиотиков не улучшило исход лечения у пациентов с COVID-19, но способствовало распространению антибиотикорезистентности.

Ректор Смоленского государственного медуниверситета Роман Козлов подчеркнул, что антибактериальные препараты не эффективны против вирусов, включая SARS-Cov-2, вызывающий COVID-19. Поэтому назначение антибиотиков должно быть обоснованным и основываться на признаках бактериальной инфекции.

В связи с этим Минздрав России утвердил новый стандарт помощи при острых респираторных вирусных инфекциях, исключив применение пенициллинов при лечении ОРВИ. Теперь рекомендуется использовать только антивирусные препараты для более рационального подхода к лечению.

Ранее инфекционисты объяснили, чем россиянам грозят бактерии-мутанты с МКС.

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