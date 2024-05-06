Названы самые вредные советы по финансовой грамотности из соцсетей

В погоне за сбережением и приумножением капитала многие прислушиваются к советам псевдоэкспертов в соцсетях и теряют деньги. Какие рекомендации мешают зарабатывать и делать сбережения, «Газете.Ru» рассказал Никита Конев, финансовый эксперт, основатель fintech-платформы EARNIE.

По словам эксперта, в 2023 году количество нелегальных финансовых проектов в России побило исторический рекорд и достигло 2176. Этому способствует множество вредных рекомендаций, ежедневно появляющихся в сети.

«Первый такой совет — тратьте много, и вам вернется еще больше. Такие убеждения приводят к тому, что человек начинает жить не по средствам и не может понять, почему у него не получается откладывать деньги. Вредных финансовых стереотипов у россиян пока много: «Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина — их тратить», «Веди себя, как богатый человек, и деньги сами к тебе придут», — объяснил он.

Не менее плохой совет верить гадалкам, а проверять предсказания у экстрасенсов.

«В сложные времена, когда человек думает, что от него мало что зависит, многие ищут надежду. В 2023 году произошел бум спроса на услуги тарологов, прорицателей, астрологов. Конечно, нет ничего страшного в том, чтобы послушать свой гороскоп. Но вот точно следовать советам таких специалистов однозначно не стоит», — добавил эксперт.

Неверно представление и о том, что главное — создать благоприятную обстановку, и финансовые потоки не заставят себя ждать.

«Некоторые люди, увлеченные эзотерическими практиками, становятся суеверными. Они не просто выращивают денежное дерево, а выстраивают весь быт по финансовому фэн-шую. Следование приметам может давать положительный психологический настрой. Но рассчитывать получить реальный эффект от этого точно не стоит», — предупредил специалист.

По словам Конева, стоит избегать и проектов, которые предлагают быстрые деньги.

«Оптимально сюда относятся финансовые пирамиды, скамы, подозрительные инвестиционные платформы, сомнительные стартапы. На самом деле важно понимать, что реальная доходность по вкладам не может сильно превышать проценты банковских депозитов. Ко всем проектам, которые предлагают доходность выше 30%, стоит относиться подозрительно», — рассказал эксперт.

Невыгодно и хранить все деньги дома. Надо иметь в виду, что матрас вряд ли предложит вам больше процентов, чем банк. Наличные деньги будут постоянно обесцениваться из-за инфляции. Да и безопасность в банках куда выше, чем охранная система любого дома.

«Еще один плохой совет — инвестируйте, даже если в этом ничего не понимаете. Сегодня тему пассивного дохода активно продвигают банки и другие участники финансового рынка. Но покупать высокорисковые, волатильные активы — почти гарантированный способ потерять деньги. Сюда же — слушайте советы друзей и родственников без финансового образования. Даже если у них получилось купить активы на 500 рублей, а затем продать за 2000. Они прекрасные и доброжелательные люди — но это не повод доверять их мнению. Вполне возможно, что удачная сделка была случайностью», — предостерег специалист.

Восьмой совет — если нужно срочно что-то купить, то используйте кредитку. Все равно вернуть деньги скорее всего получится до окончания льготного периода.

«Так рассуждают многие перед тем, как попасть в долговую яму. Они слышат о двух-трех процентах по кредитке и длинном льготном периоде. Но важно понимать, что два-три процента в месяц по кредитке — это 24-36% в год», — подчеркнул он.

А от советов о том, что если не получается вовремя сделать платеж по кредитке, то стоит открыть еще одну в другом банке, — лучше сразу бежать в противоположную сторону. Это уже не долговая яма, а снежный ком из задолженностей, из которых очень сложно выбраться, отметил Конев.

Наконец, плохой совет: не расстраиваться, если нет денег.

«Маленькая зарплата — можно на всем экономить. Если бы можно было найти работу с более высокой зарплатой или подработку, то все бы давно уже так сделали. А если у вас нет денег на первый взнос по ипотеке, то надо срочно рожать ребенка, чтобы получить пособие от государства. Чтобы стать финансово успешным, важно обходить стороной горе-советчиков, которых очень много не только в сети, но и за ее пределами. Вместо этого стоит прислушиваться к экспертам рынка, опытным аналитикам, а еще лучше получить дополнительное образование или пройти обучение в сфере инвестирования, правильного управления денежными потоками», — резюмировал финансовый эксперт.

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