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Экс-генерал ВСУ признал, что западная помощь не поможет Украине сравнять силы с Россией

Экс-генерал ВСУ Романенко: $60 млрд не помогут Украине сравнять силы с ВС РФ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Помощь от Запада в размере $60 млрд не помогут украинской армии сравнять силы с Вооруженными силами России. Такое мнение выразил бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, слова которого передает УНИАН.

По его словам, этих средств может хватить только для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Романенко заявил, что Украина обязана сделать все, чтобы у армии был инструмент, с которым будет возможно обеспечивать оборону.

Военный добавил, что потенциал ВСУ изначально был меньше потенциала армии России. Сейчас, по его словам, ситуация не изменилась.

В ночь на 6 мая сообщалось, что в 2024 году немецкий концерн Rheinmetall отправит Киеву «сотни тысяч» снарядов.

До этого бывший командующий американской армией в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное количество людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.

Ранее Украину назвали расходным материалом для США.

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