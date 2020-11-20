В Москве за сутки выявили 6902 случая коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявили 6 902 случая коронавирусной инфекции, 1 489 заболевших из данного числа госпитализировали. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

В общей сложности в столице зафиксировано 539 970 случаев инфекции с начала пандемии.

За весь период жертвами инфекции стали 8 159 человек, за последние 24 часа скончались 77 пациентов. При этом вылечились от инфекции 394 252 инфицированных, за минувшие сутки — 5 836.

Среди новых заболевших 42,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9%— от 46 до 65 лет, 8,9%— от 66 до 79 лет, 3,4% — старше 80 лет. Также среди инфицированных оказались дети — 13,6%.

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