Белый дом заявил, что не поддерживает общенациональный карантин в США

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в администрации действующего президента Дональда Трампа не поддерживают идею введения общенационального карантина на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

«Президент Трамп хочет, чтобы я ясно сказал вам: наша рабочая группа, администрация и президент не поддерживают еще один общенациональный карантин», — сказал Пенс.

Кроме того, он отметил, что в Белом доме не поддерживают и идею закрытия школ по всей стране.

Однако, по его словам, команда Трампа готова обсуждать вопрос введения определенных мер в регионах, где это необходимо.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 57 млн заболевших, свыше 39,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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