«Без нас вы бы говорили по-немецки»: Трамп приписал США победу во Второй мировой

Трамп: без победы США во Второй мировой войне мир говорил бы по-немецки

Если бы США не победили во Второй мировой войне, то мир сегодня говорил бы по-немецки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляцию ведет Белый дом на YouTube-канале.

«Гренландия не позволила нашим врагам закрепиться в нашем полушарии. А без нас вы бы сейчас говорили по-немецки и немного по-японски», — сказал американский лидер.

В мае прошлого года Трамп заявил, что сделал вывод о якобы решающем вкладе США в победу над фашизмом, пообщавшись с лидерами других стран. По словам президента США, победу над фашизмом он обсуждал и с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Красная армия потеряла миллионы человек, но Штаты — «те, кто победил».

До этого глава Белого дома пожаловался, что Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией. В российском МИД объясняли заявления Трампа «частью внутренней боли» из-за того, что США перестали быть великими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры о покупке Гренландии.