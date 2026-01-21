Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

«Без нас вы бы говорили по-немецки»: Трамп приписал США победу во Второй мировой

Трамп: без победы США во Второй мировой войне мир говорил бы по-немецки
Denis Balibouse/Reuters

Если бы США не победили во Второй мировой войне, то мир сегодня говорил бы по-немецки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляцию ведет Белый дом на YouTube-канале.

«Гренландия не позволила нашим врагам закрепиться в нашем полушарии. А без нас вы бы сейчас говорили по-немецки и немного по-японски», — сказал американский лидер.

В мае прошлого года Трамп заявил, что сделал вывод о якобы решающем вкладе США в победу над фашизмом, пообщавшись с лидерами других стран. По словам президента США, победу над фашизмом он обсуждал и с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Красная армия потеряла миллионы человек, но Штаты — «те, кто победил».

До этого глава Белого дома пожаловался, что Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией. В российском МИД объясняли заявления Трампа «частью внутренней боли» из-за того, что США перестали быть великими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о намерении немедленно начать переговоры о покупке Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676003_rnd_7",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+