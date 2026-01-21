Размер шрифта
Правительство Подмосковья обещало помочь владельцу пекарни «Машенька» из Люберец

Пекарня «Машенька» из Люберец получит поддержку региональных властей
Правительство Московской области поможет в развитии пекарни «Машенька» в Люберцах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Как отмечается, сегодня в правительстве региона состоялась встреча с руководителем пекарни «Машенька» Денисом Максимовым и отраслевыми министерствами.

«Правительство региона предложило предпринимателю меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу, а в дальнейшем он сможет развиваться, в том числе, в формате нестационарных торговых объектов», — говорится в сообщении.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов отметил, что пекарня «Машенька» является местным производителем хлеба, а значит оптимальным вариантом развития могут стать малые формы торговли. Министр видит задачей региона снизить нагрузку для бизнеса и помочь ему адаптироваться к новым условиям.

20 января владелец подмосковной пекарни «Машенька» рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае.

В ходе прямой линии Максимов задал вопрос Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Президент в разговоре с предпринимателем попросил прислать продукцию на пробу. И тоже отправил ему подарки — икону и вино.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре прошлого года.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, обсуждает ли Путин с Мишустиным рост цен.

