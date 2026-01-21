Трамп напомнил, что США и Украину разделяет «большой прекрасный океан»

Трамп: Европа должна заниматься Украиной, а США не должны это делать

США не должны заниматься урегулированием конфликта на Украине, это является делом Европы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

По его словам, ЕС и НАТО «не ценят» то, что делают Соединенные Штаты.

«Они должны заниматься Украиной, а мы не должны. США очень далеко, нас разделяет большой прекрасный океан, мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил глава Белого дома, говоря о возможности урегулирования украинского конфликта.

21 января Трамп заявил, что Украина и Россия не демонстрируют единовременной готовности к достижению мира, но попытки наладить отношения между Киевом и Москвой продолжаются.

Также политик выразил уверенность в том, что его администрация в вопросах военных конфликтов и для прекращения войн сделала гораздо больше, чем любая другая.

3 января президент США сказал, что Вашингтон хочет скорейшего прекращения украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что без него Россия уже получила бы всю Украину.