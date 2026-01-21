Трамп пошутил над очками Макрона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал внешний вид президента Франции Эмманюэля Макрона во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова передает «Страна.ua».

Трамп отметил, что смотрел выступление французского коллеги.

«Я смотрел его вчерашнее выступление, он был в прикольных очках, мне очень понравилось. Что с ним, к черту, случилось?» — заявил американский лидер.

29 января Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. В ходе своей речи французский лидер заявил, что конкуренция со стороны США направлена на то, чтобы подчинить Европу. Такой исход французский лидер назвал неприемлемым.

15 января французский лидер вышел на выступление перед Вооруженными силами страны с красным и воспаленным правым глазом. В сети вскоре после этого пошутили, что Макрон поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия. На следующей день по прибытии в Елисейский дворец президент Франции заявил, что ему придется некоторое время носить солнцезащитные очки из-за проблем с глазом.

Ранее во Франции назвали Макрона кретином из-за выступления в солнцезащитных очках.