Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Трамп пошутил над очками Макрона

Трамп высмеял Макрона, который выступал в Давосе в очках
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал внешний вид президента Франции Эмманюэля Макрона во время его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова передает «Страна.ua».

Трамп отметил, что смотрел выступление французского коллеги.

«Я смотрел его вчерашнее выступление, он был в прикольных очках, мне очень понравилось. Что с ним, к черту, случилось?» — заявил американский лидер.

29 января Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. В ходе своей речи французский лидер заявил, что конкуренция со стороны США направлена на то, чтобы подчинить Европу. Такой исход французский лидер назвал неприемлемым.

15 января французский лидер вышел на выступление перед Вооруженными силами страны с красным и воспаленным правым глазом. В сети вскоре после этого пошутили, что Макрон поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия. На следующей день по прибытии в Елисейский дворец президент Франции заявил, что ему придется некоторое время носить солнцезащитные очки из-за проблем с глазом.

Ранее во Франции назвали Макрона кретином из-за выступления в солнцезащитных очках. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27676093_rnd_2",
    "video_id": "record::ef5e2b4b-1bd3-42e1-9939-2c605267e209"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+