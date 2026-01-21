Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Культура

Кончаловский раскрыл, почему не боится снимать кино о Донбассе

Режиссер Кончаловский заявил, что не боится снимать кино о Донбассе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Егор Кончаловский признался в беседе с NEWS.ru, что не боится снимать художественное кино о Донбассе.

Кончаловский не стал отрицать, что некоторые кинематографисты могут отказывать снимать фильмы об СВО из-за боязни попасть под санкции.

«Я и так нахожусь под санкциями, поэтому не боюсь», — объяснил режиссер.

Кончаловский съездил на Донбасс трижды для съемок документального фильма о донбасских ополченцах. На данный момент работа находится на стадии монтажа. Как отметил кинематографист, картина получится небольшой.

«Сегодня я хочу говорить о любви, об истории России, об искусстве живописи. Словами не скажешь — надо рассказывать истории, киноистории», — поделился артист.

Кончаловский снял интервью у одного знаменитого донбасского военачальника. На базе этой беседы планирует создать документальный фильм. Режиссер захотел снять документальную картину после личных поездок на Донбасс.

В декабре 2025-го продюсер и сценарист «Ландышей» Юрий Сапронов рассказал, что режиссеры отказывали актерам в сотрудничестве после участия в сериале.

Ранее Долину призвали спеть перед бойцами СВО ради спасения карьеры.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675451_rnd_1",
    "video_id": "record::e8938bb7-04cc-4d97-823f-4031e4364e18"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+