Кончаловский раскрыл, почему не боится снимать кино о Донбассе

Режиссер Кончаловский заявил, что не боится снимать кино о Донбассе

Режиссер Егор Кончаловский признался в беседе с NEWS.ru, что не боится снимать художественное кино о Донбассе.

Кончаловский не стал отрицать, что некоторые кинематографисты могут отказывать снимать фильмы об СВО из-за боязни попасть под санкции.

«Я и так нахожусь под санкциями, поэтому не боюсь», — объяснил режиссер.

Кончаловский съездил на Донбасс трижды для съемок документального фильма о донбасских ополченцах. На данный момент работа находится на стадии монтажа. Как отметил кинематографист, картина получится небольшой.

«Сегодня я хочу говорить о любви, об истории России, об искусстве живописи. Словами не скажешь — надо рассказывать истории, киноистории», — поделился артист.

Кончаловский снял интервью у одного знаменитого донбасского военачальника. На базе этой беседы планирует создать документальный фильм. Режиссер захотел снять документальную картину после личных поездок на Донбасс.

