В IIHF раскрыли, когда МОК планирует вернуть Россию

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) прорабатывает вариант с полноценным возвращением России к летним Олимпийским играм — 2028. Его слова приводит издание The Athletic.

Кроме того, Тардиф заявил, что первыми на международную арену среди хоккейных сборных могут быть возвращены юниорские национальные команды России и Белоруссии.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Международная федерация хоккея весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

Ранее американский хоккеист выразил сожаление из-за того, что россияне не сыграют на Олимпиаде.