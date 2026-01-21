Трамп раскрыл, какой конфликт стал самым ужасным со времен Второй мировой войны

Трамп назвал конфликт на Украине самой ужасной войной со времен Второй мировой

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что конфликт на Украине является самой ужасной войной со времен Второй мировой. Его слова передает ТАСС.

«Это самая ужасная война со времен Второй мировой. Мы должны остановить эту кровавую баню. Я считаю, что Путин хочет заключить сделку. Зеленский, как я считаю, тоже», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что конфликт на территории Украины не начался бы, если президентские выборы в США в 2020 году не были сфальсифицированы.

Кроме того, Трамп сообщил, что сегодня, 21 января, встретится с Зеленским.

Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождают почти все члены его администрации. Форум проходит на фоне претензий США на Гренландию — накануне Трамп заявлял, что в Давосе у него запланировано много встреч по острову и что их результатами будут довольны и в НАТО, и в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении.