Культура

Жену Noize MC заметили в аэропорту Шри-Ланки впервые за 10 лет

Рэпер Noize MC замечен в ожидании рейса «Шри‑Ланка — Дубай» с женой
Юзефович/YouTube

В международном аэропорту Коломбо в Шри‑Ланке заметили российского рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом)), который ожидал рейса в Дубай. Об этом сообщает Super.ru, опубликовавший фото и видео с ним в мессенджере MAX.

Музыкант путешествовал не один: вместе с ним в зоне вылета находились двое сыновей — 13-летний Василий и 15-летний Михаил. Также, предположительно, рядом с рэпером находилась супруга Анна, чье публичное появление стало первым после последних родов.

СМИ также подчеркивает, что Алексеев теперь использует написание псевдонима без буквы Z — по его словам, это сделано для лучшего восприятия за рубежом.

После начала спецоперации России на Украине Noize MC уехал из России, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

27 марта 2025 года СМИ сообщали, что на сервисе Яндекс.Музыка были заблокированы несколько треков из вышедшего в середине марта альбома Noize MC «Не все дома» по требованию Роскомнадзора. Речь шла о композициях «Не все дома», «Криокамеры», «Страна Дождей» и «Кооператив «Лебединое озеро».

Ранее комик Белый заявил, что вынужден нанять бухгалтера в Европе из-за бюрократии. 

Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
