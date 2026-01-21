Трамп рассказал о применении США оружия, о котором никто не слышал

Американские военные применили оружие, о котором никто не слышал. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, пишет РИА Новости.

«Две недели назад мы [США] видели оружие, о котором никто не слышал. Они [противники] даже не могли выстрелить в нас», — сказал американский лидер.

Трамп уточнил, что противник нажимал на курок, но ничего не происходило. Все шло «наперекосяк», сказал хозяин Белого дома. При этом он не стал уточнять, о каком именно оружии идет речь. Также он не объяснил, кого называет «противником».

До этого Трамп уже высказывался о наличии у США «секретного оружия», которое использовалось во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, речь может идти о звуковом оружии, которое работает либо на высоких, либо на низких частотах, «бьет по мозгам и ушам» и вызывает нарушения работы электронной техники. Эксперт отметил, что с помощью этого оружия можно подавлять волю людей, вызывать рвотные состояния и прочее. Литовкин добавил, что такое оружие действительно существует и оно могло быть применено в рамках операции США против Венесуэлы в начале января.

Ранее в Госдуме иронично ответили на слова Трампа о секретном оружии у США.