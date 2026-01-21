Размер шрифта
Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Уфе

Суд заключил под стражу обвиняемого в приготовлении к теракту в Уфе
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кировский районный суд Уфы заключил под стражу гражданина одной из стран Центральной Азии, обвиняемого в подготовке теракта на территории города и участии в террористической организации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан в Telegram-канале.

«Постановлением суда ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, то есть до 18 марта 2026 года», — говорится в сообщении.

Утром 21 января сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, который готовился двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Обвиняемые попали в поле зрения органов безопасности при сборе информации о подобранном в качестве объекта террористической атаки отделе полиции в городе. По данным следствия, злоумышленники приобрели огнестрельное автоматическое оружие, закупили компоненты для изготовления взрывного устройства и приступили к его сборке.

Позже ФСБ опубликовала кадры задержания мигрантов, готовивших теракт в отделе полиции в Уфе. На записи видно, как вооруженные сотрудники спецслужб заходят на территорию частного дома, где находились подозреваемые. По данным силовиков, фигуранты открыли огонь.

Ранее на Ставрополье уничтожили россиянина, готовившего теракты против российских военных.

