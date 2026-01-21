Трамп высказался о развитии искусственного интеллекта

Трамп: США лидируют в мире по развитию ИИ

США лидируют в мире по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы значительно опережаем весь мир в области искусственного интеллекта. Мы значительно опережаем Китай», — сказал он.

По словам главы Белого дома, власти Китая строят свои собственные электростанции, суммарная мощность которых превышает мощность электростанций любой другой страны в мире.

В январе в американской корпорации Microsoft заявили, что Китай побеждает в гонке ИИ за пределами западных стран.

До этого сообщалось, что глава американской компании OpenAI Сэм Альтман и экс-дизайнер Apple Джони Айв разрабатывают устройство с искусственным интеллектом, которое придет на смену привычным смартфонам. Альтман также отметил, что компания разрабатывает собственные микрочипы для оптимизации производительности и автономности гаджета.

Ранее создатели ChatGPT выпустили новую нейросеть для создания фото.