Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер заявил, что власти Германии «самым решительным образом» осуждают ракетные и беспилотные удары России по энергосистеме Украины и считают их «преступными». Его слова передает Bloomberg.

«Россия использует ледяной холод как оружие», — считает Майер.

16 января 2025 года министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. По его словам, на Украине не осталось ни одной целой электростанции, а самая сложная ситуация сложилась в Киеве и Киевской области, а также Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Министр экономики Украины Егор Соболев заявил, что экстренные потребности энергосистемы Украины превышают $1 млрд.

Энергетическая инфраструктура Украины повредилась после того, как российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям, которые имели отношения к ВСУ.

Ранее Кличко заявил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе».