На сайте Дома музыки анонсировали концерт Дранги и Пелагеи вместо Долиной

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей на бис», который должен был состояться 6 марта в Московском международном доме музыки (ММДМ), официально отменили. Вместо него в афише на сайте заведения стоит выступление российских артистов Петра Дранги и Пелагеи.

По данным ТАСС, информация о концерте Долиной с сайта ММДМ пропала в начале января 2026 года. Однако афиша осталась на сайте певице, но 21 января пропала и оттуда. По данным агентства, выступление Долиной было отменено из-за плохой продажи билетов.

Согласно данным с сайта ММДМ, на концерт Дранги и Пелагеи в настоящее время реализовано около 70% билетов. Их стоимость начинается от 3,5 тысяч рублей. Продолжительность выступления — полтора часа.

До этого юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что основные убытки от отмены юбилейного концерта Долиной в Доме музыке понесет продюсерская компания, которая занималась организацией мероприятия. По его мнению, сама артистка получит неустойку, которая существенно меньше обещанного за выступление гонорара. Обычно он не превышает 30–40%. Юрист считает, что в сложившейся ситуации, артистке стоит сосредоточиться на камерных мероприятиях, которые точно будут востребованы.

Ранее большой концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев.