Уральский подросток, обвиняемый в нападении на многодетную мать, сбежал и попал за решетку

На Урале арестовали подростка, обвиняемого в нападении на многодетную мать
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

На Урале обвиняемый в нападении с ножом на женщину сбежал и после этого оказался за решеткой. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в поселке Горноуральский — 15-летний подросток обвиняется в нападении на женщину. Следствие квалифицировало его действия по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Изначально ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, однако он сбежал и юношу объявили в розыск.

Когда полицейские нашли подростка, он вновь предстал перед судом 21 января. Ему изменили меру пресечения на содержание под стражей до 6 марта.

E1.RU сообщает, что перед побегом юноша оставил отцу записку, в которой сообщил, что не виноват и не собирается отбывать наказание «за другого». Причиной преследования юноши стал инцидент с нападением на 47-летнюю многодетную мать — ее порезали ножом в подъезде дома поселке Горноуральский. В результате женщина не выжила.

Ранее в Дербенте сторож школы напал с ножом на ученика.

