В базу «Миротворца» внесли экс-заместителя Ермака

Бывшего заместителя главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростиславу Шурму внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается на сайте, он является «мародером, вором и членом организованной преступной группировки (ОПГ)».

Создатели сайта убеждены, что занимая эту должность при Андрее Ермаке с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года, он совершил «осознанные действия, направленные на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины». Кроме того, они предполагают, что Шурма использовал свое служебное положение для финансового обогащения.

21 января национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса (ОП) Владимира Зеленского и его брату.

В украинском издании «Страна.ua» полагают, что под это описание подходит Ростислав Шурма, занимавший указанный пост с 2021 по 2024 годы, и его брат-предприниматель Олег.

По версии НАБУ, еще до вхождения Запорожской области в состав России подозреваемые организовали схему по поставкам Украине электроэнергии от солнечных электростанций, расположенных на подконтрольной России части региона. Уже после вхождения региона в состав РФ фигуранты получали из украинского бюджета средства за электроэнергию, которую они не поставляли, от электростанций, которые они по факту не контролировали.

