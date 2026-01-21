Отец сдал разыскиваемого сына-подростка в полицию

В штате Джорджия 16-летний подросток был арестован по делу о двух стрельбах после того, как его отец сам привел его в полицию, пишет Fox News.

По данным офиса шерифа округа Клейтон, Лекван Стивенс обвиняется в отягчающем нападении. Офицеры прибыли на вызов о стрельбе и на месте обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельными ранениями лица и шеи. Пострадавший находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля.

Следователи установили, что подозреваемый открыл огонь по машине, ранив находившегося внутри подростка, после чего скрылся с места происшествия.

Позже Стивенс был идентифицирован как предполагаемый стрелок, и в отношении него были выданы ордера на арест. Кроме того, Бюро расследований штата Джорджия выдало отдельные ордера в связи с другим эпизодом стрельбы, сообщили правоохранительные органы.

«Правоохранительные органы дали ясно понять, что скрываться ему негде и помощи он не получит», — говорится в заявлении департамента.

После более чем 48 часов в бегах Стивенс был доставлен в полицию своим отцом.

Ранее 11-летний мальчик выстрелил в отца, который отобрал у него гаджет перед сном.