Россияне смогут жаловаться на задержку результатов теста на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство запускает горячую линию, по которой россияне смогут обратиться с жалобами на задержку предоставления результатов теста на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом она заявила на телеканале «Россия 1».

По ее словам, горячая линия начинает работать с субботы, 21 ноября.

Глава ведомства отметила, что федеральные санитарные правила предписаны в отношении всех организаций и всех российских регионов, в том числе и требования к проведению тестирования на COVID-19.

«Для того чтобы их проконтролировать, мы с субботы начинаем работу своей горячей линии для того, чтобы каждый, кто не получил результат исследования тест-системы вовремя, мог туда обратиться, пожаловаться», — заявила Попова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 57 млн заболевших, свыше 39,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученый спрогнозировал скорый спад заболеваемости COVID-19 в России

— В Москве за сутки госпитализировали 1467 пациентов с COVID-19

— Британия и ЕС приостановили переговоры по Brexit из-за коронавируса